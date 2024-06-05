【美品】【限定希少カラー】任天堂64 本体セット ゴールド

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商品詳細
Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプNintendo64本体セット動作確認済みです。レアカラーのゴールドです。セット内容は画像に乗っている物が全てです。本体(ゴールド)専用ACアダプタ専用コントローラー(ゴールド)取扱説明書映像ケーブルもお付け致しますので到着後すぐに使用出来ます。箱は経年劣化で綺麗ではありません。#任天堂#Nintendo
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