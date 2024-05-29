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SEVENTEEN CARATLAND デジタルコード版　2021
商品番号 Y15971089196
商品名

SEVENTEEN CARATLAND デジタルコード版　2021
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DVD版を所有している為出品いたします。デジタルコード使用済みのため視聴できません。その他揃っていますが、開封済みです必要なければデジタルコードカードは抜いてお送りします。その他写真をご確認し、了承された方のみご購入ください。①アコーディオンポストカード　開封済み②デジタルコードカード　使用済み③ラブレター　開封済み④ポストカード　開封してるか不明です　写真で確認してください⑤トレカ　全員分揃っています＋フォトブックです。60サイズなので、OPPで防水＋プチプチ＋封筒でお送りします。自宅保管のため細かな傷がある可能性があります。神経質な方はご遠慮ください。写真の追加や質問があればお気軽にコメントください！^^*SEVENTEENセブチセブンティーンCARATLANDカラットランドケレントレカエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノ
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