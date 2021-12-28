BTS 防弾少年団 BEGINS チケット 半券

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BTS防弾少年団BEGINS2015年3/28、3/29ソウル公演チケット半券セットセット内容・3/281日目チケット半券1枚・3/292日目チケット半券1枚・3/281日目紙製リストバンド1つリストバンドの出回りほぼなく、レアです。⚠︎チケット、リストバンド共に折れ目が入っていたり、汚れ、擦れ傷があります。⚠︎2日目3/29公演のリストバンドは紛失したため、セットに含まれません。⚠︎チケットの個人情報部分は黒く塗りつぶし致します。⚠︎1日目3/28公演分は入場時のスタッフによるチケットチェックのため、パンチ穴があいています。ご理解頂ける方のみご購入くださいませ。スリーブ、硬質ケースに入れて発送致します。素人保存のため、神経質な方の購入はお控え願います。※即購入可bts防弾少年団ナムジュンソクジンジンJHOPEホソクジミンテテテヒョンVジョングクグク