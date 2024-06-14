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未使用品 PS5 プレイステーション ディスクドライブ PlayStation
商品番号 K95184540400
商品名

未使用品 PS5 プレイステーション ディスクドライブ PlayStation
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 22,799 円
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商品詳細

覧頂きまして有難うございます。●商品名:PS5プレイステーションディスクライブ版　CFI-1200A●商品状態：未使用品一度開封して、内容品を確認後戻しました未使用品になります内容品・PS5本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラー・コントローラー充電ケーブル・ベース＆ネジ・クイックガイド・セーフティーガイド写真のものが全てになります。購入日などのご質問と大幅な値下げはご遠慮ください　　　コメントなしで即購入可能です任天堂switchゼルダマリオルイージ大乱闘スマッシュブラザーズスマブラモンスターハンターモンハンあつまれどうぶつの森あつ森どうぶつの森ポケモン星のカービィカービィニンテンドーテレビゲームS2283AAB022
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