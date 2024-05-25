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レア Vintage ギター,ベース ストラップ
商品番号 I98616775348
商品名

レア Vintage ギター,ベース ストラップ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代に販売された日本製ストラップです。ほとんど中古で出回っておらず非常に珍しいもので、古代エジプト絵文字ヒエログリフがプリントされており存在感があります。多少の禿げ、汚れはありますが、全体的には綺麗でヴィンテージならではの新品では出ない味があります。あくまで中古品、個人保管ということをご理解の上NC,NRでお願い致します。FenderGibsonストラトキャスターテレキャスターレスポール
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