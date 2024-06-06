京都画壇の19世紀　文化•文政期　思文閣出版 大型本　送料込み 匿名配送

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❤️定価25000円❤️監修：源豊宗責任編集：佐々木氶平発行者：田由周ニ発行所：株式会社思文閣出版●状態：未読のまま長期保管していました。この度、撮影のため初めて本を取り出しました。長期保管のため新品同様ではないことをご理解ください。●カバー：あり・保管用段ボールあり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの本は初版本です。こちらの商品は即購入大歓迎です。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#京都#絵画#芸術#大型本#ハードカバー#画壇