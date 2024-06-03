KAWAI 電子ピアノ CA-13 木鍵盤 88鍵 デジタルピアノ 河合 埼玉

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KAWAIConcertArtistCA-13中古です。子供がピアノ教室に通うため購入しましたが、この頃使わなくなったので出品します。大きく目立つ傷はありませんが、使用感はあるとお考えください。実物を見ていただくことは可能です。普通に演奏はできているのでまだまだ使っていただけると思います。さいたま市中央区、桜区付近です。直接車に積んで帰れるよう段取り願います。当方から発送はできかねますが、玄関に運んで積むのはお手伝いできます。ご不明点はコメントを残していただければ可能な範囲でお答えします。