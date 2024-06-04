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PlayStation 5【CFI-1000A01】(プレイステーション 5)
商品番号 P11517295553
商品名

PlayStation 5【CFI-1000A01】(プレイステーション 5)
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディスクドライブ有りモデル。箱、付属品、すべて揃っています。2021年1月にビックカメラで購入。動作に何ら問題なし。当方ゲーム意欲が減退し、本機を持て余している状態なので出品します。必然的に利用頻度低かったのでキレイです。初期化済み。----------すり替え防止のため、返品不可です。ご了承いただける方のみ、ご購入ください。念の為、SN控えてます。(撮影済み)----------梱包ですが、大きなダンボールの調達が難しかったため、以下のようにしています。購入される場合、こちらもご了承ください。【画像6】模造紙で包みました【画像7】一度プチプチで包み、バラしたダンボールで各部を補強【画像8】プチプチで縦横複数回巻きました#PS5#SONY#プレステ#PlayStation#プレイステーション#ゲーム機本体
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