戦国BASARA BASARA STYLE 全7巻セット

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商品詳細
⚠️バラ売り不可‼️経年劣化や使用感による傷みがあり表紙と本体が貼り付いてます。ピンナップ付きの分は全て付属しています。古いものであり、古本になりますのでご理解頂ける方のみでお願い致します。#バサラスタイル
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