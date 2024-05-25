DVD 世界名作劇場～ロミオの青い空 全8巻 全巻セット アニメ

DVD世界名作劇場～ロミオの青い空全8巻全巻セットアニメ#折笠愛#藤田淑子#楠葉宏三#CD・DVDレンタル落ち商品になります。■レンタル用のシール、刻印等がある場合がございます。研磨機で簡易研磨、クリーニングを行っておりますが多少の傷、痛み等がある場合があります。■倍速での再生、起動を確認しております。■送料無料、匿名配送でお送りします。■通常はご入金後24時間以内に発送をさせていただきます。遅れる場合は取引メッセージにてご連絡します。※ジャケットとディスクのみになります。ディスクは不織布に包みビニールの袋に入れプチプチに梱包してお送りします。※よろしければ以下よりその他商品もご検討いただけたら幸いです。#YSアニメDVD



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