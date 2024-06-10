文化庁監修　国宝1　絵画Ⅰ

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文化庁監修「国宝」1ー絵画1



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文化庁監修 国宝1 絵画Ⅰ2005年毎日新聞社発行○内容：祖師図や仏画○サイズ：縦37cm×横26.5cm×幅2cm○状態：色褪せや少し汚れはあるが、中はシミや黄 バミは無く折れや書き込みも無し○非売品○即購入可自宅での長期保管です。ご理解のある方でお願いいたします。#毎日新聞社#文化庁監修#国宝#仏画#祖師図#図録#絵画