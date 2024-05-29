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第五人格　傭兵　Mr.リーズニング　推理先生　フィギュア
商品番号 T45336581392
商品名

第五人格　傭兵　Mr.リーズニング　推理先生　フィギュア
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第五人格傭兵2周年記念の限定フィギュアです現在は販売されていません。2枚目の写真にわかりにくいですが凹みが写っているので購入を検討している方は一目見ておいてください。購入時一度箱から出しましたが袋は取っておらず中身のフィギュアは美品です。輸入品のため元々ついていた小さな細かい傷がついています。以下のことが了承できる方のみご購入して下さい。即購入歓迎！何か気になることがあれば気軽にコメントしてください。＃第五人格　#傭兵　#ナワーブ・サベダー　#Identity#推理先生フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男
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