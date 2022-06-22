北米版 ポケモン ボーナスディスク ゲームキューブ本体セット

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【週末限定値下げ】¥76,999→¥74,999＊週明けには元値に戻します。メモリーカード最後尾に掲載。+800→75,799ご覧頂きありがとうございます。こちら当方所持のコレクション、ジラーチの厳選セットでございます。到着後、GBAの充電器を用意していただければ直ぐに厳選が可能になります。過去出品物の要点だけ分解した出品になります。-以下セット内容-・北米版起動可能GC本体(裏面のスイッチで切り替え可能)・ケーブル類(GBA接続/HDMIコンバーター/電源アダプタ)・GBASP本体・北米版サファイア・北米版ポケモンコロシアム予約特典ボーナスディスク(箱/冊子付き)・GCコントローラー(ターコイズ)以上のセットになります。動作は全て確認済みですが、中古品かつ古い物なので多少の傷はあります。GBAspは充電器付属しておりません。電池式のGBAに変更することも可能です。メモリーカード追加料金+800で251ブロックの物をお付けいたします。ポケモンバンクを経由しポケモンホームからSwitchの最新作まで輸送可能です。ご質問あればコメントにてどうぞ。#ポケモン#ポケモンホーム#ジラーチ#色違い#厳選#コレクション#レアアイテム#北米版#サファイア#GBA#GBASP#GC#ポケモンSV#ポケモンSWSD#Switch