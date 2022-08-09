D-CRUNCH 全メンバー直筆サイン入りTシャツ

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商品詳細
安心のメルカリ便にて配送⁽⁽ଘ(ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾#soooorashop2019年5月に行われたKCONの物販コーナーにて購入したものです。撮影の為に一度袋から出しましたが着用やホームクリーニングもしておらず美品です。 バックプリントの下にメンバー全員のサインが入っています。初期メンバー全員揃ったサインは貴重かと思います。ペン卒の為、お譲り致します。質問等なければ即購入して頂いて構いません。宜しくお願い致します(◜‿◝)♡K-POPけーぽKぽdcrunchd-crunch디크런치ヒョヌクヒョンホO.Vヒョヌヒョンオミニョクチャニョンジョンスンディラン현욱현호O.V현우현오민혁찬영정승딜란연재D-CRUNCH
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