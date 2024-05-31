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白井半七 紅葉細水指 裏千家十四代 淡々斎花押　　　　　　　m397
商品番号 J88468024853
商品名

白井半七 紅葉細水指 裏千家十四代 淡々斎花押　　　　　　　m397
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 15,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白井半七造、紅葉細水指です。華やかで優雅な絵付けのお品です。裏千家十四代淡々斎の花押がございます。底面に銘がございます。サイズ直径12㎝×高さ22㎝(多少の誤差はお許し下さい）種類...茶道具佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、　ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。
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