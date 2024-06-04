新品BD★からかい上手の高木さん 全12話 ブルーレイ 北米版[国内可]

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【商品説明】●内容：新品BD★からかい上手の高木さん全12話ブルーレイ北米版[国内プレイヤー視聴可]日本国内市場向けのプレイヤーでご視聴いただけます。[収録内容]●状態：新品・未開封●発売元：Funimation●ディスク枚数：2枚●収録話数：12話●収録時間：300分●音声：日本語、英語(切替え可能)・DolbyTrueHD2.0(Japanese)・DolbyTrueHD5.1(English)●字幕：英語(ON/OFF可能)●画面サイズ：ワイドスクリーン（16：9）/1080pHighDefinition●リージョンコード：日米共通のリージョンA・・・・・・・・・・・・・・・・この商品は日米共通のリージョンAです。PS3(プレイステーション3)を含む日本国内市場向けのブルーレイディスク・プレイヤーでご視聴いただけます。ライセンス取得済みの正規品です。収録されている音声も日本語がございます。日本で放映したときの声優さんそのままです。