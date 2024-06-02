ロックマンDASH ニンテンドー64

確認の為中身を出しただけの未使用に近い商品です。かなり昔にデッドストック品として購入したものと記憶しております。発送は佐川急便を予定しております。気になる部分は写真をお送りしますのでご質問くださいませ。宜しくお願い致します。



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