【匿名配送】サイン付き　安藤忠雄 最新プロジェクト3

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サイン付き「安藤忠雄最新プロジェクト3」※匿名配送、ポスト投函予定です。#本#土木・建築／建築自宅保管の人手に渡ったものです。見落としあるかもしれませんし色々気になる方はご遠慮くださいm(__)m梱包に留意いたしますが配送中の破損は責任を負いかねます。☆コンパクトに発送させていただきます。☆梱包後ゆうゆうメルカリ便またはらくらくメルカリ便に変更する場合がございます。ご理解いただける方のみお願いいたします。☆素人検品のため見落としなどがあるかもしれません。神経質の方、完璧を求められる方はご購入はご遠慮下さい。☆一切の返品対応しておりませんので素人出品にご理解ある方のみお願いします。