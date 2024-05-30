送料込【逢絢亭・新品】茶道具 文机 金彩 柳橋蒔絵 木製 新品訳あり 桑の木箱付

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まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、茶道で使う文机になります。金彩の豪華な柳橋蒔絵になっています。とても見た目は素晴らしく、息を吞むほどの文机です。下板には波模様も入っています。こちらは経年保管になっていまして、久々に開封してみたところ、写真でも分かるように足の１本に漆にヒビが入っていて、微々たる浮きがありました。新品で長年在庫として持っていましたが、訳あり新品になってしまいましたので、当時の仕入れを大きく下回る価格で出品しています。大きさは、横幅が５２．６ｃｍ、縦幅が３３．６ｃｍ、高さが２０．６ｃｍで付属品は桑地の木箱です。こちらは新品ですが訳あり特価にしています。お使い頂く分には問題ないと思いますが、個人の判断で十分ご検討くださいませ。