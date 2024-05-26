DICON dfesta seventeen写真集 ミンギュ表紙

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DICONdfestaseventeen写真集ミンギュ表紙のものです。1度中身を確認したため開封済みです。抜け無しトレカもついています。写真集本体も開封済み、他も確認のため1度開封しています。箱にスレありです。素人管理になりますのでご了承いただける方のみご購入をお願いします。発送は一枚目の箱を袋で包んでの発送となります。