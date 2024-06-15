バンダイ インテレビジョン本体箱説明書付き＋ソフト4本

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商品詳細
40年ほど前に知人から頂いたセットになります外箱に破れがありテープで補修しています実家で押入れにて保管していたものになります動作未確認ですが子供の時は普通に遊べていましたご理解頂ける方のみよろしくお願いします☆値下げ交渉は行っておりません☆#ゲーム#レトロ↓ゲーム、おもちゃ、色々出品してます#メタル野郎
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