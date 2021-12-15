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※プレミア価格 THE KEBABS 常勝軍団スターターキット LIVE CD
商品番号 B84391716770
商品名

※プレミア価格 THE KEBABS 常勝軍団スターターキット LIVE CD
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 8,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プレミア価格です。あまり売る気は無かったのですが、金欠のため出品します。欲しかったけど手に入らなかったぜひどうぞ。転売価格とご不満な方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。一曲目の「食事」は今のところ、このCDでしか聞けないはずです。THEKEBABS椅子2021.12.15ヒューリックホール東京01.食事02.ロバート・デ・ニーロ03.チェンソーだ！04.ジャンケンはグー05.サマバケ06.うれしいきもち07.てんとう虫の夏08.おねがいヘルプミー09.ジャキジャキハート10.THEKEBABSのテーマUNISONSQUAREGARDENafloodofcircleserialTVdramaART-SCHOOL田淵智也佐々木亮介新井弘毅鈴木浩之ケバブスユニゾン
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