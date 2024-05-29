美品！ギャラガ　ファミコン復刻版

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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。※プロフ必読宜しくお願い致しますm(__)m※不具合などがございましたら必ず評価前にてお知らせください。 ※動作確認画面に写っているものはギャラガソフト以外つきません。商品説明ギャラガファミコンソフト商品状態中古ショップにて美品購入遊ばず飾っておりました。主観にはなりますが、美品かと思います。※動作確認済宜しくお願い致しますm(__)m
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