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商品詳細
本体がないため動作未確認です。写真だとわかりにくいですが、ディスクに多数の傷、深い傷もあります（写真3枚目参照）自宅保管のためご理解頂けたらと思います。戦国ブレードゲームシューティングサターンATLASアトラスセガサターンSEGA SATURN
http://narcologia.ru/goods/conception802757.html
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