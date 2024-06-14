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戦国ブレード
商品番号 Y99777600276
商品名

戦国ブレード
ブランド名 アトラス
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体がないため動作未確認です。写真だとわかりにくいですが、ディスクに多数の傷、深い傷もあります（写真3枚目参照）自宅保管のためご理解頂けたらと思います。戦国ブレードゲームシューティングサターンATLASアトラスセガサターンSEGA　SATURN
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