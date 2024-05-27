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GIANT KILLING ジャイアントキリング1〜61巻
商品番号 I95728952121
商品名

GIANT KILLING ジャイアントキリング1〜61巻
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIANTKILLING1〜61巻セットツジトモ/綱本将也定価:￥650『GIANTKILLING』は、ツジトモによる日本のサッカー漫画。原案・取材協力は綱本将也。『モーニング』にて、2007年6号から連載されている。略称は「ジャイキリ」。2010年にテレビアニメが放送されていたみたいです。写真を参考にして下さい。あくまで中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。タバコは吸っていません、ペットも飼っていません。よろしくお願いします。
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