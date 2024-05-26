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- 希少品 十一代 酒井田柿右衛門 本人作 青磁六角香炉 角福 共箱 無疵
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商品詳細
希少十一代酒井田柿右衛門本人作青磁獅子摘六角三足香炉高さ 11.5cm幅 8.5cm×7.6cm当時参考資料(領収書)未清掃に付き汚れ等あり
http://narcologia.ru/goods/cryptographic89237.html
http://narcologia.ru/goods/response741542.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei831371.html
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