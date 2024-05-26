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希少品 十一代 酒井田柿右衛門 本人作 青磁六角香炉 角福 共箱 無疵
商品番号 M95429908096
商品名

希少品 十一代 酒井田柿右衛門 本人作 青磁六角香炉 角福 共箱 無疵
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少十一代酒井田柿右衛門本人作青磁獅子摘六角三足香炉高さ　　　　11.5cm幅　　　　　8.5cm×7.6cm当時参考資料(領収書)未清掃に付き汚れ等あり
http://narcologia.ru/goods/cryptographic89237.html
http://narcologia.ru/goods/response741542.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei831371.html
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