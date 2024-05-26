中国 徳利 六角酒器 チロリ 熱燗 大明宣徳 アンティーク ヴィンテージ ...

種類···酒器中国銅製の古い六角酒燗器(チロリ)です。6種類の風景画と文字が描かれてます。一番大きな器にお湯を入れ小さな徳利にお酒を入れて蓋をして御燗します。実家の物置からでましたので、年代などは分かりかねます。【サイズ】⚫️外器：高さ11cm 胴径12cm ⚫️内器 高さ9cm 上径6.5cm ⭐️製作時からの取れない汚れやキズがあります。経年自宅保管の為他に僅かなキズなどがあるかもしれませんが、ご理解下さる方宜しくお願い致します。あくまで中古品です。神経質な方の入札はトラブルの原因になりますので、入札しないように協力よろしくお願いします。他にも、深川製磁等のブランド食器を出品しています。どうぞ宜しくお願いします。#中国食器#飲酒#紹興酒#中国陶器#お猪口#徳利#酒道具#酒器#骨董アンティーク#龍鳳凰文様#六角酒燗器#ちろり#亀摘蓋#錫製#錫製酒器 #酒器#錫製徳利#酒燗器#急須型徳利#中国古玩#日本酒 #紹興酒 #ちろり #アンティーク雑貨 #ピューター



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