【動作良好】PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ付 本体

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中古品だということを理解していただける方のみお願いします。私生活が多忙で遊ぶことがないのでお譲り先をさがしております2020年11月18日購入発売日ごろの当選のものです一時期はAPEXをしていましたが、ここ1年くらいは月1回程度しか遊んでいません。コントローラーは2年前にドリフトが出たため新品交換しています。箱や説明書はございません。付属品は本体スタンドコントローラー電源ケーブルHDMIケーブルです。3年ほど使用したもののため、ある程度の汚れや傷はございます。御理解頂ける方にご購入いただきたいです。また、すり替え詐欺防止のため、シリアルナンバーは控え、外面の傷等写真に残し、梱包状況を動画に残した上で発送いたします。動作確認についても発送前に再度入念に行いますのでご安心ください。動作確認済初期化済プレステ5ps5本体