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NCT NCT127 ソウルコン ジェヒョン ボイスキーリング トレカ
商品番号 C68909573255
商品名

NCT NCT127 ソウルコン ジェヒョン ボイスキーリング トレカ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソウルコンにて即完売したグッズです当初のものなので、電池切れしているかと思います各自で交換お願い致します4種ほどボイスメッセージ入っておりますトレカを除いたのみで、手に触れてません#e8NCT#e8ジェヒョンアクリルキーリングぬいぐるみ
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