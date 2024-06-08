「世界の幻想耽美」 高橋善丸

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商品詳細
「世界の幻想耽美」高橋善丸定価:￥4,620新品#高橋善丸#本#BOOK#アート#エンタメゴシック趣味やデカダンス、ドーリーなど幅広い世代に支持される耽美アートの世界。本書は、ダーク・アート、フェティッシュ・アート、アート写真、立体アートなどのジャンルで活躍する海外の人気作家約40名の作品を多数紹介します。無限の〈美〉とフェティシズムを追求した作品がここに集結！
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http://narcologia.ru/goods/stealth13676.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy544253.html
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デザイナーの思考と鍛錬が、社会をも変えるアイデアを生む ...
高橋善丸 プロフィール
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高橋善丸 – 総合デザイナー協会
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