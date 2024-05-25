＜希少＞絶版 ケルト ルーン文字 オラクルカード

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現在は絶版となっております、海外製のルーン文字のオラクルカードです。解説書は英語です。30枚のカード入りです。10年くらい前に購入しました。購入後、カードを確認した程度で、長期保管していました。箱に汚れ、スレ、傷が、購入時よりもともとございます。古いお品ですので、経年劣化、ダメージなどございます。お役立ていただける方に、ご活用いただけましたら、うれしいです。＊＊＊＊＊カードや空間浄化に、セージ、お香、精油、香油など愛用中です。香りが移行している場合がございます。ご了承くださいませ。撮影条件により実物と写真やお客様のモニターの特性により、画像の色が実際のものと多少異なって見える場合がございます。ご承知おきくださいませ。＊＊＊＊＊レターパックでの発送となりますので、お値下げはご遠慮いただき、ご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。＊＊＊＊＊他でも販売中ですので、ご購入前に、コメントにて、在庫確認をお願いいたします。#ルーン文字#古代文字#オラクルカード#ケルト#絶版#希少