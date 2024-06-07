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PS3 本体　CECH-4300C
商品番号 U98227600157
商品名

PS3 本体　CECH-4300C
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【SONYPlayStation3CECH-4300C】セット内容○PS3本体○コントローラー○電源コード○AVケーブル○USBケーブル※動作確認済み、初期化済みです。※システムソフトウェア　バージョン4.80です※細かい傷などはありますが、目立つような傷はありません。※中古品ということをご理解いただいた上でのご購入をお願いします。カラー：黒、ブラックゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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