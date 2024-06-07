PS3 本体　CECH-4300C

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【SONYPlayStation3CECH-4300C】セット内容○PS3本体○コントローラー○電源コード○AVケーブル○USBケーブル※動作確認済み、初期化済みです。※システムソフトウェア バージョン4.80です※細かい傷などはありますが、目立つような傷はありません。※中古品ということをご理解いただいた上でのご購入をお願いします。カラー：黒、ブラックゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY