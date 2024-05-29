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長いナイフの夜　ハンス・キルスト
商品番号 N47284763969
商品名

長いナイフの夜　ハンス・キルスト
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 8,800 円
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商品詳細

初版本です。傷や汚れは殆どありませんが、経年劣化のため、内部は少々黄ばんています。　何しろ四十年程前に発行された文庫本です。この点をご理解ください。　因みに、某古本屋では三万円以上の値がつけられております。転売ヤーではなく、この作品が好きな方に購入していただくため、この価格としました。『長いナイフの夜』ハンス・キルスト金森誠也訳集英社文庫58-A昭和60年2月25日第1刷
http://narcologia.ru/goods/housekeeper575509.html
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