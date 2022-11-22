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柏木次郎・著「大万馬券！スピードポイント」ぱる出版刊
商品番号 W52245872975
商品名

柏木次郎・著「大万馬券！スピードポイント」ぱる出版刊
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

1997年4月刊　データ至上主義の競馬予想専門紙トータライザーの柏木次郎によるスピード指数による予想法の指南書。現代競馬にも通用するデータ分析の原理を分かりやすく解説1997年に発売された古本です。イタミ、折れなどあります。破れや書き込みなどはありません。本文は比較的きれいです。神経質な方はご遠慮ください。古本だとご理解いただける方にご購入お願いいたします。ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/update698495.html
http://narcologia.ru/goods/waveform587317.html
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