xbox100本セットとps1ソフト　約100本セット

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商品詳細
動作未確認のためジャンク扱いです何個かps1のソフトでないソフトが含まれます。数が多いため中身が数個違う可能性がありますソフトや説明書、箱の状態が悪いもの、説明書や表紙がないもの、ケースが割れているもの、半分に取れるもの、ケースが別物、半分しかないものなど含まれます。大まかに名前は下記に記載しますよろしくお願い致しますパワプロポポロクロイスファイナルファンタジーガンダムワールドスタジアムるろうに剣心桃鉄サルゲッチュフォーミュラワンバイクレースガンダムトバル俺の屍ときメモ天地無用ドラクエスーパーロボット大戦モンスターファームゼノギアス人生ゲームリッジレーサーレジェンドオブドラグーンテイルズなど
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