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SHURE SM58
商品番号 D19348590252
商品名

SHURE SM58
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURESM58です。1、2回テストとして使った程度でほぼほぼ使っていませんでした。本体とケースのセットです。よろしくお願いいたします！■ダイナミックマイク、ボーカル用■ON/OFFスイッチ無し■単一指向性■周波数特性：50Hz-15kHz■出力インピーダンス：150Ω■感度：-54.5dBV/Pa　(1.85mV)■コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：径51mm、長さ162mm・330g#Shure#SHURESM58種類···マイク
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