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『相似象』第十二号
商品番号 R26818014070
商品名

『相似象』第十二号
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

潜象物理研究/相似象学会誌『相似象』第十二号/1995年12月発行会誌発行時から発行部数が少なく、また絶版により再販の可能性薄く、更に入手困難な貴重商品です。\"カタカムナ解説本\"は世に数多あれど、「相似象学会誌」としての本書は\"カタカムナ研究の根本原典\"の位置にあるものです。＃カタカムナ　#相似象　#潜象物理#宇野多美恵　相似象学会誌
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