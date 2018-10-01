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商品詳細
潜象物理研究/相似象学会誌『相似象』第十二号/1995年12月発行会誌発行時から発行部数が少なく、また絶版により再販の可能性薄く、更に入手困難な貴重商品です。\"カタカムナ解説本\"は世に数多あれど、「相似象学会誌」としての本書は\"カタカムナ研究の根本原典\"の位置にあるものです。＃カタカムナ #相似象 #潜象物理#宇野多美恵 相似象学会誌
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