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【スタジオアンプヘッド】レイニー Laney アイアンハート
商品番号 M90737982005
商品名

【スタジオアンプヘッド】レイニー Laney アイアンハート
ブランド名 レイニー
特別価格 税込 22,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎【スタジオアンプヘッド】レイニーLaneyIRT-STUDIOアイアンハートIRONHEART15w10年程前に購入。宅録メインでしたが、2回程ライブにも使用しました。目立った傷等はありません。アンプ種類···プリメインアンプ
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