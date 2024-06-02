喜多川泰 著 「運転者」 他5冊セット

✴️喜多川泰著の名作、5冊セットです。喜多川さんの作風、こんなことができたらなぁという想いが共感しやすく、とても好きです。(^-^)♪#まぜらん出品の書籍一覧はコチラ✴️お品書き①運転者未来を変える過去からの使者②ライフトラベラー人生の旅人③「また、必ず会おう」と誰もが言った。偶然出会った、たくさんの必然④君と会えたから…⑤OneWorld✴️ご案内・目立った汚れや破れ無し・バラ売りはNG他、気になる点がありましたら、コメントにてご質問ください。(^-^)✴️発送方法・透明なフィルムで包装(水濡れ防止)・宅急便を利用予定✴️お願い個人の所有物整理のための出品です。考慮のうえ、ご検討をお願いします。(^-^)✴️書籍の説明①「運転者未来を変える過去からの使者」喜多川泰定価:￥1500②「ライフトラベラー人生の旅人」喜多川泰定価:￥1300③「「また、必ず会おう」と誰もが言った。偶然出会った、たくさんの必然」喜多川泰定価:￥1400④「君と会えたから…」喜多川泰定価:￥1360⑤「OneWorld」喜多川泰定価:￥1400#喜多川泰#喜多川_泰#本#日本文学／評論・随筆



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