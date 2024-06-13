【美品】人形　木彫り　彫刻　彫像　置物　インテリア 　欧州　工芸品　美術品　B

西洋美術の木彫りオブジェです。細部にまでこだわったデザインです。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの人形商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。西洋美術 ヨーロッパ ドイツ 西洋彫刻 彫刻 美術品 人形 北欧 木製 彫刻 彫像 置物 オブジェ 置物 アンティーク インテリア 美術 現代アート イタリア 木彫り モダン 工芸品 お洒落 海岸風 インテリア ヨーロッパ 芸術 ガラス工芸 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス 北欧 暮らしの道具店 アクタス 個性的 MoMA 7619H03123



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