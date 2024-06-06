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PS4☆ダイダロス ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ☆新品・未開封品
商品番号 W94256276033
商品名

PS4☆ダイダロス ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ☆新品・未開封品
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 2,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引き交渉不可です。□商品名PS4☆ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズLimitedEdition☆新品・未開封品□コンディション新品・未開封品です。商品の状態は外側のビニールに非常に若干のスレ傷が御座います。□郵送手段ゆうゆうメリカリ便□注意事項購入希望の方は必ず購入意思をご連絡の上ご購入をお願い致します。こちらよりご連絡がありましたら購入をお願い致します。無言購入の場合は取引をキャンセルさせて頂く場合が御座います。出来る限り迅速に対応させて頂きます。#PS4#ソニー#新品#未開封品#ADV#PS4レアゲー
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