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プレイステーション3 CECH-3000A
商品番号 S91601621588
商品名

プレイステーション3 CECH-3000A
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 5,145 円
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商品詳細

SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ動作確認済み初期化済み付属品・コントローラー×1・HDMIケーブル×1・電源ケーブル×1・コントローラー有線ケーブル×1⚠️コントローラーはありますが誤作動するので、コントローラーの交換が必要になります。使用頻度は少ないため商品は綺麗な状態です。#ソニー#SONY
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