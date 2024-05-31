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初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e 20GB/黒
商品番号 P42838536378
商品名

初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e 20GB/黒
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e20GB　黒◆PS1PS2ソフトもプレイ可能!!＃PLAYSTATION3＃プレステ3・SONYプレイステーション３の初期型モデル(PS1/PS2　　　動作モデル)です。・\u003cYLODエラー\u003e状態になります。ジャンク品である旨ご了承の上ご検討下さい。・本体は60GBモデルですが、搭載しているの20GBHDDです。※HDD初期化済み・細かい傷や汚れあり※エアダスターにより大きな誇りははらっていますが細かな埃はあります。\u003c同梱物\u003eディスプレイ用アナログケーブル、電源ケーブル、コントローラx1(USBケーブル無し)※購入時の元箱はございません。
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