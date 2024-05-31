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商品詳細
◆初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e20GB 黒◆PS1PS2ソフトもプレイ可能!!＃PLAYSTATION3＃プレステ3・SONYプレイステーション３の初期型モデル(PS1/PS2 動作モデル)です。・\u003cYLODエラー\u003e状態になります。ジャンク品である旨ご了承の上ご検討下さい。・本体は60GBモデルですが、搭載しているの20GBHDDです。※HDD初期化済み・細かい傷や汚れあり※エアダスターにより大きな誇りははらっていますが細かな埃はあります。\u003c同梱物\u003eディスプレイ用アナログケーブル、電源ケーブル、コントローラx1(USBケーブル無し)※購入時の元箱はございません。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis354044.html
http://narcologia.ru/goods/ordering916679.html
http://narcologia.ru/goods/conception500557.html
初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e 20GB/黒
初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e 20GB/黒
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初期型プレイステーション3\u003cジャンク\u003e 20GB/黒