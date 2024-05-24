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(美品) YAMAHA PACIFICA 012 ブルーメタリック色
商品番号 O41331056463
商品名

(美品) YAMAHA PACIFICA 012 ブルーメタリック色
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・YAMAHAPACIFICA012エレキギターダークブルーメタリック色　を出品いたします。・1年程前に新品購入しましたが、3〜4回使用したのみですので、細かいものはございますが、目立つ傷や汚れ等は無く、非常に美品だと思います。・本体のみの出品となり、写真掲載のものが出品物の全てとなります。ギターケース、トレモロアーム、取扱説明書　はございません。・2023年7月30日にアーニーボール新品弦に張り替え済みです。・ノイズやガリの発生等ございません。・ペット無し禁煙の環境にて保管しておりました。\u003c製品概要\u003e※Amazon製品情報より引用。正確な音程、多彩なサウンド、表現力、抜群の弾きやすさ。上級モデルで開発されたアイデアを惜しみなく注ぎ込み、ヨーロッパでベストセラーを続けるエレキギター「PACIFICA012」。ヤマハギター工場で製作され、厳しいチェックをクリアし出荷される確かな品質。サウンド・弾きやすさ共に優れた仕上がりを実現しました。サウンドの要となるピックアップには、ヤマハオリジナルのシングルコイルとハムバッカー両方を搭載。ストラトタイプの最大の魅力である艷やかシングルコイル・サウンドから、レスポールのようなロック・サウンドまで異なるエレキギターの特徴を1本に集約。あらゆるジャンルに適応する優れたポテンシャルを発揮します。ボディ：アガチスネック：メイプル（ボルトオン）指板：ウォルナットピックアップ：GS-F2W(Ceramic)x2、GH-F2W(Ceramic)x1ブリッジ：ヴィンテージタイプ・トレモロ弦長：648mm（ロングスケール）シリーズ···PACIFICAボディタイプ···ソリッドタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/calling91850.html
http://narcologia.ru/goods/enquire151689.html
http://narcologia.ru/goods/browse614491.html

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