映画 ギヴン('20ギヴン製作委員会)〈完全生産限定版〉

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商品詳細
「映画ギヴン('20ギヴン製作委員会)〈完全生産限定版〉」矢野奨吾/内田雄馬/山口ひかる#矢野奨吾#内田雄馬#山口ひかる#CD・DVD [1]本編DISC(DVD)＋特典CD（オリジナル・サウンドトラックCD） [2]キヅナツキ描き下ろし三方背ケース [3]設定資料集 [4]特製ブックレット [5]イラストカード 3枚 [6]特典映像収録内容 ・本編 ・特典映像（予告＆CM集／特別映像[期間限定で劇場上映された特別映像のキャストトーク]）購入後、一通り目を通しており、DVD・CDも複数回再生しております。傷や汚れはありません。即購入可能です。プチプチで梱包し、ネコポスで配送予定です。
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