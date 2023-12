キューバポスター集　平凡社　the art of revolution

Title/キューバポスター集Author/ドゥガルド・スターマーPublished/平凡社1972Notes/Hardcover440×340mm×96p表紙、角に折れ跡あり。平凡社より1972年発行。1970年にアメリカの出版社PallMallより発行された「TheArtofRevolution」の日本語翻訳版。44cm×34cmの大型本で、ページを切り離すとそのままポスターとしても使用出来る実用的なデザインです。解説はスーザンソンダク翻訳は富岡多恵子実家にあったものです。年代相応のやけはありますが大判と紙質から考慮すると現存するものの中では非常に保存状態の良いものかと思います。英語版ですら稀少のようで良い状態のものは高値で販売されています。有名なチェ・ゲバラのポスターをはじめ、広島の原爆記念日、岡本喜八の侍や田中徳造の座頭市などキューバで上映時の日本映画のポスターも数多く(日本版だけかもしれません)日本人が今見ても感慨深いものがあります。クッション材で包装後、二枚の段ボールに挟むような形で発送いたします。値下げ不可キューバポスター竹尾ポスターコレクションマベル・ポブレットキューバアートストリートアートキューバ グラフィックチェ・ゲバラ座頭市



