新品　seventeen セブチ　CD アルバム　過去　未開封　boys be

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※こちらは1セットのみの販売です今後の入荷予定はありませんseventeenセブンティーン セブチBoysBe:2ndMiniAlbumボーイズビーHideVersion＋SeekVersionハイドバージョンシークバージョンハイド＆シーク新品未開封の2点セットですフォトブックレット(60P)封入特典ポスター型地図地図用ステッカー(1枚)フォトカード（１３種からランダムで１枚）ポストカード(５種1セット)【収録曲】01：表情管理02：万歳(MANSAE)03：大人になったら04：OMG05：ROCK※未開封での状態での発送ですので、初期難の中身の抜け落ちなどの責任はおいかねます。予めご了承くださいませ安心安全の匿名配送（メルカリ便）での発送です厚みの関係で、簡易包装での発送予定です。配送中の壊れや凹みなどの責任もおいかねます。エスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジディエイト the8ミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノ商品につきましては、出品時に常識的な範囲内で十分チェックしておりますが、素人の為、汚れ・傷等を見落とすこともあるかと思います。また商品到着後、イメージと違った等のトラブルを避けるためにも、納得してからのご購入をお願いいたします。大変失礼ではございますが、神経質な方や完璧な物をお求めの方は、購入をご遠慮いただいた方が良いかと思います。申し訳ございません。