降魔霊符伝イヅナ 非売品 箱のみ

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降魔霊符伝イズナ降魔霊符伝イズナ弐降魔霊符伝イヅナ弐デジタルアートワーク上記の3品を収納可能BOXになります。箱のみです。現在販売されておらず非売品のためかなりレア物になるかと思います。色あせ等はございませんが年代物のため気になる方はご遠慮願います。2023-10-22単品で現在販売されているところがない為、希少品と判断し値上げさせていただきます。参考までに現在Amazonさんでこちらと降魔霊符伝イヅナ弐とファンディスクのセットで18万で販売されています。NintendoDSニンテンドーDSsuccessレトロゲーレトロゲーム特典非売品限定品