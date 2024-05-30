NCT DREAM DREAM SHOW2 ドリショ トートバッグ

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商品詳細
未使用ですが、海外製品の為ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮くださいませ。海外製品のため初期のスレ・傷等ある場合がございます。素人保管ですのでキズに敏感な方はご購入を御遠慮ください。折り畳んでの発送になります♪フロントがクリアになっているトートバッグは、グッズを入れて自分好みにアレンジができます!更にキーホルダーもつけて楽しめる仕様になっているので、ぜひ好きなメンバーのグッズをたくさん飾ってみてください♪サイズ:[本体]約W370×H400mm[本体ポケット]約W370×H300mm[持ち手]約30×620mm[内ポケット]約W200×H150mm即購入⭕️nctnctdreamドリムマークmark마크ロンジュンrenjun런쥔ジェノjeno제노ヘチャンhaechan해찬ジェミンjaemin재민チョンロchenle천러チソンjisung지성
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