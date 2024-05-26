ドラゴンクエスト1Pコミック劇場 1 2 3 4 まとめ売り

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【中古販売品】1巻から4巻の4冊セットです！全て初版です！古い本ですので、写真多めに載せてますので参考にしてください。カバー・本体に、スレ、日焼け、汚れありますが、読むのに支障のあるような破れ、切り離しなどはございません。状態に関しては写真をご参照ください。不具合等ございましても返品や交換などの対応は致しませんので予めご了承ください。✩自宅保管・素人検品ということをご理解いただいた上で、気になさらない方いらっしゃいましたらご購入をお待ちしております。「ドラゴンクエスト1Pコミック劇場1」定価:-#本#芸術／絵画・彫刻